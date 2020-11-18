Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

18.11.2020 20:01
Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 11 bin 795'e, Suudi Arabistan'da 5 bin 710'a yükselirken, Bahreyn ve Katar'da vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 11 bin 795'e, Suudi Arabistan'da 5 bin 710'a yükselirken, Bahreyn ve Katar'da vaka sayıları arttı.

Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 43 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 2 bin 349 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 11 bin 795'e, vakaların 526 bin 852'ye, iyileşenlerin de 445 bin 176'ya yükseldiği kaydedildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 290 yeni vaka tespit edildiği ve 411 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 710'a, vaka sayısının da 354 bin 208'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 341 bin 515'e ulaştığı ifade edildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 126 kişinin enfekte olduğu, 220 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, can kayıplarının 337'ye, vakaların 85 bin 8'e, iyileşenlerin de 82 bin 900'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 219 kişinin enfekte olduğu, 256 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Vakaların 136 bin 441'e, iyileşen hasta sayısının da 133 bin 473'e ulaştığı aktarılan açıklamada, yeni can kaybının yaşanmadığı ülkede salgın nedeniyle şu ana kadar 235 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi yinelendi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Liverpool'lu Salah'ın ikinci koronavirüs test sonucu da pozitif Lille'den Burak ve Yusuf'a kritik maç öncesi destek: Macaristan karşısında arkanızdayız Son Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 116 kişi vefat etti, 4215 yeni vaka tespit edildi 14 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma: Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene
Meteoroloji uyardı! Bazı illerde sağanak ve kar bekleniyor Meteoroloji uyardı! Bazı illerde sağanak ve kar bekleniyor         
19:55
Son Dakika! Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması: 20 Kasım'dan 4 Ocak'a kadar dersler online yapılacak Son Dakika! Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması: 20 Kasım'dan 4 Ocak'a kadar dersler online yapılacak         
19:32
Berfu Yenenler-Eser Yenenler çifti, ikinci bebeklerine Mete ismini verecek Berfu Yenenler-Eser Yenenler çifti, ikinci bebeklerine Mete ismini verecek         
19:09
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
İBB, koronavirüsün en yoğun bulaştığı 40 mahalleyi belirledi İBB, koronavirüsün en yoğun bulaştığı 40 mahalleyi belirledi         
17:40
Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı         
17:33
Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar         
17:10
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste         
16:44
Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı         
16:12
20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti 20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti         
15:55
Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı         
15:54
Nijerya'da Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 50 kişi öldü         
15:43
4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada         
14:54
Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar         
14:18
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 20:12:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei