Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Irak'ta 29, Suudi Arabistan'da 15 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 29 kişinin daha hayatını kaybettiği, 8 bin 30 yeni vaka tespit edildiği, 5 bin 789 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 17 bin 345'e, vaka sayısının da 1 milyon 379 bin 505'e çıktığı, 1 milyon 271 bin 244 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 1247 kişide virüs tespit edildiği, 1429 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 7 bin 891'e, vaka sayısının 494 bin 32'ye yükseldiği, 474 bin 368 kişinin iyileştiği ifade edildi.