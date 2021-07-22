Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 81, Suudi Arabistan'da 15 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 81 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 bin 106 kişinin enfekte olduğu, 7 bin 257 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Toplam can kaybının 18 bin 101'e, vaka sayısının da 1 milyon 526 bin 953'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 386 bin 331 olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin daha vefat ettiği, 1162 yeni vaka tespit edildiği, 1386 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 8 bin 130, vaka sayısının 514 bin 446 olduğu, iyileşenlerin sayısının da 495 bin 650'ye ulaştığı belirtildi.