Irak ve Suudi Arabistan'dan OPEC kararlarına bağlılık vurgusu - Son Dakika

Irak ve Suudi Arabistan'dan OPEC kararlarına bağlılık vurgusu

11.11.2020 00:47
Irak ve Suudi Arabistan'dan OPEC kararlarına bağlılık vurgusu, System.String[]

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) aldığı kararlara bağlı olduklarını yineledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) aldığı kararlara bağlı olduklarını yineledi.

Kazımi ve Selman'ın telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapılan ortak yazılı açıklama, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yayımlandı.

Açıklamada taraflar, enerji alanında işbirliği, tecrübe alışverişi ile OPEC ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC'in petrol alanındaki pozisyonlarda koordinasyonunun önemine işaret etti.

Kazımi ile Bin Selman, küresel petrol piyasasında hem ihracatçılar hem de tüketiciler için adil ve uygun petrol fiyatları oluşturmak için üzerinde anlaşılan tüm kararlara bağlılıklarını yineledi.

Taraflar ayrıca, iki ülke arasındaki Arar Sınır Kapısı'nın gelecek hafta açılması ve faaliyete geçmesi ile Bağdat'taki Suudi Arabistan Ticaret Ataşesi'nin de yakın zamanda çalışmalarına başlaması konusunda anlaştı.

Enerji, elektrik, petrol, sanayi ve çevre bakanlıkları yetkililerinden oluşan Suudi Arabistanlı bir heyet pazar günü Bağdat'a gelmişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bağımsız bazı üreticiler, Kasım 2016'da "2017 yılı başından Aralık 2018'e kadar petrol üretiminin günlük 1,8 milyon varile düşürülmesi" kararı almıştı. Son olarak Venezuela Petrol Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Manuel Quevedo, 1 Temmuz'da yaptığı açıklamayla geçen yıl aralıkta alınan OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararının 9 ay daha uzatıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan, Petrol, Irak, Opec, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak ve Suudi Arabistan'dan OPEC kararlarına bağlılık vurgusu - Son Dakika


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