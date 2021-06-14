Irak ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Irak'ta 31, Umman'da 19 kişi daha yaşamını yitirdi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 31 kişinin daha hayatını kaybettiği, 5 bin 40 yeni vaka tespit edildiği, 4 bin 349 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede salgından ölenlerin sayısının 16 bin 736'ya, vaka sayısının 1 milyon 259 bin 683'e çıktığı, 1 milyon 176 bin 576 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da son bir günde ülkede Kovid-19'dan 19 kişinin öldüğü, 1806 yeni vaka tespit edildiği, 542 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Böylece Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 532'ye, vaka sayısı 236 bin 440'a, iyileşenlerin sayısı da 211 bin 494'e ulaştı.