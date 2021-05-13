Irak ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 28, Ürdün'de 23 kişi daha yaşamını yitirdi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı, salgında son 24 saatte 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 512 yeni vaka tespit edildiğini, 5 bin 43 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.

Toplam can kaybının 15 bin 883'e, vaka sayısının 1 milyon 132 bin 92'ye yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyon 28 bin 627 oldu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da salgında 23 kişinin vefat ettiği, 418 yeni vaka kaydedildiği, 1556 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 9 bin 203'e, vaka sayısının 722 bin 754'e, iyileşenlerin sayısının da 710 bin 410'a yükseldiği kaydedildi.