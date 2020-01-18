Irak Başbakanı Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Abdulkerim Halef, ülkesindeki yabancı askerlerin çıkarılması kararının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni de (IKBY) kapsayacağını bildirdi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Abdulkerim Halef, Irak Meclisinin ülkeden yabancı askerlerin çıkarılması kararını değerlendirdi. Halef, ABD askerlerinin çekilmesi için henüz bir tarih belirlenmediğini ifade ederek, "Yabancı askerlerin çıkarılması kararı egemen bir karar olduğu için Irak'ın bir parçası olan IKBY'yi de kapsayacak. IKBY'nin bu konuda herhangi bir sıkıntısı yok" dedi.

Öte yandan ABD'nin 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta düzenlenen operasyonla öldürmesinin ardından Irak Meclisi, Sünni ve Kürt milletvekillerinin katılmadığı oturumda yabancı askerlerin ülkeden çıkarılmasını istemişti.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ise "DAEŞ'in terör tehditleri arttığı için uluslararası koalisyon güçlerinin desteğine ihtiyaç var" açıklamasını yapmıştı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)