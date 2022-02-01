Irak yargısı, "Meclisin en büyük grubunu" iki gün sonra belirleyecek - Son Dakika

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, "Meclisin en çok milletvekiline sahip grubunun belirleneceği" kararı açıklamayı erteledi.

Irak resmi ajansı INA'ya göre Mahkeme, Meclisin en çok milletvekiline sahip grubunun kim olacağına yönelik davayı bugün görüştü.

Mahkemeden yapılan açıklamada kararın, 3 Şubat Perşembe günü duyurulacağı aktarıldı.

Sadr Grubu ve İran'a yakın Şii çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi, 9 Ocak'ta Meclis Başkanlığına "vekil sayısına göre en büyük grup" oldukları yönünde ayrı ayrı dilekçeler sunmuştu.

Meclis Başkanlığı da bu duruma mahkemenin karar vereceğini bildirmişti.

Buna göre, seçilecek cumhurbaşkanı da Meclisin en büyük grubunun başbakan adayına hükümeti kurma görevi verecek.

Ne olmuştu?

Meclisin ilk oturumunda iki Şii grup olan Sadr ile Koordinasyon Çerçevesi vekilleri arasında Meclisin en büyük grubu oldukları konusunda tartışma ve arbede çıkmıştı.

Yaşanan arbede sırasında Meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla oturumu yöneten Milletvekili Mahmud Meşhedani rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan genel seçimleri Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu kazanarak, 73 vekille Meclisin birinci partisi olmuştu.