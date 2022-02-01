Üye Girişi
Irak yargısı, "Meclisin en büyük grubunu" iki gün sonra belirleyecek - Son Dakika

Irak yargısı, "Meclisin en büyük grubunu" iki gün sonra belirleyecek

01.02.2022 14:54
Irak yargısı, "Meclisin en büyük grubunu" iki gün sonra belirleyecek

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, "Meclisin en çok milletvekiline sahip grubunun belirleneceği" kararı açıklamayı erteledi.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, "Meclisin en çok milletvekiline sahip grubunun belirleneceği" kararı açıklamayı erteledi.

Irak resmi ajansı INA'ya göre Mahkeme, Meclisin en çok milletvekiline sahip grubunun kim olacağına yönelik davayı bugün görüştü.

Mahkemeden yapılan açıklamada kararın, 3 Şubat Perşembe günü duyurulacağı aktarıldı.

Sadr Grubu ve İran'a yakın Şii çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi, 9 Ocak'ta Meclis Başkanlığına "vekil sayısına göre en büyük grup" oldukları yönünde ayrı ayrı dilekçeler sunmuştu.

Meclis Başkanlığı da bu duruma mahkemenin karar vereceğini bildirmişti.

Buna göre, seçilecek cumhurbaşkanı da Meclisin en büyük grubunun başbakan adayına hükümeti kurma görevi verecek.

Ne olmuştu?

Meclisin ilk oturumunda iki Şii grup olan Sadr ile Koordinasyon Çerçevesi vekilleri arasında Meclisin en büyük grubu oldukları konusunda tartışma ve arbede çıkmıştı.

Yaşanan arbede sırasında Meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla oturumu yöneten Milletvekili Mahmud Meşhedani rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan genel seçimleri Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu kazanarak, 73 vekille Meclisin birinci partisi olmuştu.

YORUMLAR
500

Mahkeme, İran, Irak, Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak yargısı, 'Meclisin en büyük grubunu' iki gün sonra belirleyecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:53 Vefatının 23. yıl dönümünde Barış Manço yaptırdığı okulda şarkılarıyla anıldı
14:46 İndirimli tarifenin 210 kilovata yükseltilmesiyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan çıkış: Benim fikrim
14:42 Meteorolojinin 14 Şubat uyarısı! İstanbul'u esir alan kar yağışı geri dönüyor
14:36 Gomis, paylaştığı mesajla İstanbul'a geleceğini duyurdu!
14:29 Türkiye Uzay Ajansı meteoru doğruladı: Türkiye'nin pek çok noktasında yeşil ışık saçan meteor görüntülendi
14:28 Fiat ve Renault hakkında olay iddia: Türkiye'de 150 bin TL'ye sıfır araç satacaklar
14:27 Fenerbahçe'de Löw'le yeni dönem başlıyor! Maaşını sponsor verecek
14:25 Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik'in iddiaları kafa karıştırdı! Fatma Girik öldürüldü mü?
14:25 Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan için: Sana sürprizlerimiz olacak, arkadaşlarımız yolsuzluk belgelerini tek tek açıklayacak
14:16 Esra Erol'un programında yüzünü saklayan Elif evli sevgilisine döndü! Erol: Haysiyetsiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 15:00:48. #1.11#
SON DAKİKA: Irak yargısı, "Meclisin en büyük grubunu" iki gün sonra belirleyecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement