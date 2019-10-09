Son Dakika Haberleri: Irak yargısı "yolsuzlukları" araştıracak
Son Dakika Güncel Irak yargısı 'yolsuzlukları' araştıracak

Irak yargısı "yolsuzlukları" araştıracak

59 dakika önce

Irak Yüksek Yargısı, hükümet karşıtı gösterilerde dile getirilen "devlet kurumlarındaki yolsuzlukları" araştıracağını duyurdu.

Irak yargısı

Irak Yüksek Yargısı, hükümet karşıtı gösterilerde dile getirilen "devlet kurumlarındaki yolsuzlukları" araştıracağını duyurdu.

Irak Yüksek Yargı Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, göstericilerin talepleri arasında yer alan "devlet kurumlarındaki yolsuzluklar" konusunun ülkenin en yüksek yargı mercisi olan konsey tarafından araştırılacağı belirtildi.

Yargının yolsuzluklarla mücadele çalışmalarını, Şeffaflık Kurumu, Mali Denetim Kurumu (bağımsız) ve devlet kurumlarındaki hukuk bürolarıyla iş birliği içerisinde yürüteceği kaydedildi.

Irak Meclisi'nde dün yapılan oylamada, bakanlıklar ve diğer resmi devlet kurumlarında "genel müfettişlik" makamlarının kaldırılması kararı alınmıştı. Irak'ta yargının üstlendiği yolsuzlukla mücadele görevi kaldırılan genel müfettişliklerin yükümlülüğünde bulunuyordu.

Irak, dünyada yolsuzlukların en çok yapıldığı ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede 2003 sonrası devlet kurumlarında mali ve idari yolsuzlukların yapıldığı biliniyor.

Petrol zengini Irak'ta, elektrik, sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda hizmet yetersizliği yaşanıyor.

Ülkede 1 Ekim'den bu yana hükümeti protesto eden göstericilerin talepleri arasında yolsuzlukla mücadele yer alıyor.

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hükümet karşıtı gösterilerin salladığı Irak'ta internet erişimi yeniden kesildi
İran, Türkiye-Irak sınırında tatbikat yaptı Zihinsel engelliye cinsel istismar sanığına 23 yıl hapis Baklama ve dondurma ısmarlayarak yargılanmaktan kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 13:03:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak yargısı "yolsuzlukları" araştıracak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]