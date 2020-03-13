Irak yerel medyasına göre, ABD güçleri ülkenin birçok kentinde İran'a yakın silahlı milis gruplara... - Son Dakika

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Irak yerel medyasına göre, ABD güçleri ülkenin birçok kentinde İran'a yakın silahlı milis gruplara...
6 saat önce
Irak yerel medyasına göre, ABD güçleri ülkenin birçok kentinde İran'a yakın silahlı milis gruplara hava saldırısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:42 Kaynak: AA
Irak yerel medyasına göre, ABD güçleri ülkenin birçok kentinde İran'a yakın silahlı milis gruplara hava saldırısı düzenledi.
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