Irak yerel medyasına göre, ABD güçleri ülkenin birçok kentinde İran'a yakın silahlı milis gruplara... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak yerel medyasına göre, ABD güçleri ülkenin birçok kentinde İran'a yakın silahlı milis gruplara... - Son Dakika

Irak yerel medyasına göre, ABD güçleri ülkenin birçok kentinde İran'a yakın silahlı milis gruplara...

6 saat önce

Irak yerel medyasına göre, ABD güçleri ülkenin birçok kentinde İran'a yakın silahlı milis gruplara hava saldırısı düzenledi.

Irak yerel medyasına göre, ABD güçleri ülkenin birçok kentinde İran'a yakın silahlı milis gruplara..., System.String[]

Irak yerel medyasına göre, ABD güçleri ülkenin birçok kentinde İran'a yakın silahlı milis gruplara hava saldırısı düzenledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:42 Kaynak: AA
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