Irak yönetimi, ABD öncülüğündeki muharip güçlerin ülkeden çekildiğini açıkladı - Son Dakika

İran'a yakın Şii milis gruplar, bir süre önce aralık ayı sonundan itibaren ülkedeki ABD güçlerini hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu.

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre Araci, "Koalisyon güçleriyle son müzakerelerimizi tamamladık. Koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevi sona erdi ve çekildiler." ifadelerini kullandı.

Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı

Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı

Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti