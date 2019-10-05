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Irak yönetiminden "göstericilerin güvenliği" vurgusu

55 dakika önce

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Başbakan Adil Abdulmehdi, göstericilerin güvenliğinin korunması ve şiddet kullananların sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Irak yönetiminden

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Başbakan Adil Abdulmehdi, göstericilerin güvenliğinin korunması ve şiddet kullananların sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih, Bağdat'ta Başbakan Abdulmehdi ile bir araya geldi.

Görüşmede, göstericilerin ve güvenlik güçlerinin güvenliğinin korunması ve olaylarda şiddete başvuranlardan hesap sorulması gerektiğine işaret edildi.

Göstericilerin meşru taleplerin yerine getirilmesine değinilen görüşmede, "göstericilere ateş eden suçluların engellenmesi" gerektiği ifade edildi.

Görüşmede, son olaylar kapsamında ülkenin çıkarları ve istikrarının sağlanması için çözüm yollarının bulunması konusunun ele alındığı kaydedildi.

Berhem Salih, Bağdat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:30 Kaynak: AA
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