Son Dakika Haberleri: Irak yönünden Suriye'ye gelen ABD konvoyu görüntülendi
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Irak yönünden Suriye'ye gelen ABD konvoyu görüntülendi

1 saat önce

ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Irak yönünden Suriye'ye gelen ABD konvoyu görüntülendi, System.String[]
ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, gece Kamışlı ilçesinden geçerken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak üzerinden Suriye'ye giriş yaptığı belirtilen konvoyda TIR'lar üzerinde zırhlı araçlar, iş makineleri, midibüs, akaryakıt tankeri gibi araçlaın yer aldığı görüldü.
Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu.


- Mardin
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:35 Kaynak: DHA
Nusaybin, Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel
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