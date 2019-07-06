Irak yönünden Suriye'ye gelen ABD konvoyu, gündüz görüntülendi
1 saat önce
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinde, ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen konvoy, Kamışlı kentinden geçerken görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:06 Kaynak: DHA
MARDİN'in Nusaybin
ilçesinde sabah saatlerinde, ABD'nin Irak
üzerinden Suriye
'ye gönderdiği belirtilen konvoy, Kamışlı kentinden geçerken görüntülendi.
ABD'nin Irak üzerinden Suriye'ye gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, sabah saatlerinde Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinden geçerken Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerinden gelerek Irak yönüne ilerleyip bir süre sonra gözden kayboldu.
- Mardin
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