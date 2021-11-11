Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı "seçimlerde hile tespit edilmediğini" söyledi - Son Dakika

Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, 10 Ekim'de yapılan genel seçimlerde "yasal olarak herhangi bir hile" tespit edilmediğini belirtti.

Ülkede seçim sonuçlarına yönelik itirazlar sürerken, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan, Irak resmi haber ajansına (INA) gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin 7 Kasım'da başkent Bağdat'taki konutunun vurulduğu suikast girişimine ilişkin Zeydan, "Konuyla ilgili incelemeler ilk aşamada ve devam ediyor. Henüz yargıya intikal etmiş bir durum yok." dedi.

İran'a yakın Şii grupların yenilgisiyle sonuçlanan 10 Ekim seçimlerinde "hile yapıldığı" iddiaları hakkında ise Zeydan, "Seçimlerde yasal olarak hile yapıldığı tespit edilmedi." ifadesini kullandı.

Zeydan ayrıca "Başbakanlık için adının geçtiği" yönündeki söylentilerin ise "asılsız" olduğunu kaydetti.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde sandalye sayısı 48'den 16'ya düşen İran'a yakın Fetih Koalisyonu ile Haşdi Şabi'nin diğer siyasi uzantıları "seçimlerde hile yapıldığını" öne sürerek sonuçlara itiraz ediyor. Söz konusu gruplar, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge önündeki oturma eylemlerini sürdürüyor. ???????