Son Dakika Haberleri: Irak Yüksek Yargı Konseyi: Göstericilerin yasa dışı fiilleri terör suçu değil
Son Dakika Güncel Irak Yüksek Yargı Konseyi: Göstericilerin yasa dışı fiilleri terör suçu değil - Son Dakika

Irak Yüksek Yargı Konseyi: Göstericilerin yasa dışı fiilleri terör suçu değil

6 saat önce

Irak'ta Temyiz Mahkemesi, göstericilerin yasa dışı fiillerinin "terör suçu" sayılmaması yönünde karar aldı.

Irak Yüksek Yargı Konseyi: Göstericilerin yasa dışı fiilleri terör suçu değil, System.String[]

Irak'ta Temyiz Mahkemesi, göstericilerin yasa dışı fiillerinin "terör suçu" sayılmaması yönünde karar aldı.

Yüksek Yargı Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Temyiz Mahkemesi Ceza Heyetinin göstericilerin yasa dışı fiillerinin terör kastı taşımadığı sürece terörle mücadele yasası kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

Irak'taki en yüksek yargı merci olan konsey, geçen hafta yaptığı açıklamada, 2 bin 400 göstericinin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 9 Kasım'da yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı protestolarda, yasaları ihlal edenlerin müebbete kadar hapis cezası alabilecekleri uyarısında bulunmuştu.

Irak'taki kanlı gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine şiddet kullanılması talimatı verdiğini belirttikleri Başbakan Adil Abdulmehdi ile yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.

Gösteriler sırasında onlarca kişinin tutuklandığı belirtilmişti.

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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