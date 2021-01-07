Irak Yüksek Yargı Konseyi'nden Trump hakkında tutuklama kararı - Son Dakika

Irak Yüksek Yargı Konseyi, geçtiğimiz yıl İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El-Mühendis'in Bağdat'ta ABD tarafından düzenlenen saldırıyla öldürülmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ABD Başkanı Donald Trump hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Irak Yüksek Yargı Konseyi'nden geçtiğimiz yıl İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El-Mühendis'in Bağdat'ta ABD tarafından düzenlenen saldırıyla öldürülmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, Süleymani, El-Mühendis ve korumalarının suikast olayını soruşturan Bağdat'taki Rusafa Mahkemesinin soruşturmayı tamamladığı, ABD Başkanı Donald Trump hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Tutuklama kararının Ceza Kanunu'nun 406. maddesi uyarınca alındığı belirtilerek suikast olayına karışan yabancıların ve Iraklıların kimliklerini tespit etmek için soruşturmanın devam edeceği vurgulandı.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El-Mühendis 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında ABD'nin düzenlediği operasyonda öldürülmüştü. Olayın ardından toplanan Irak Meclisi, ülkedeki bütün yabancı askerlerin çıkarılmasını içeren karar almıştı. Ancak Sünni ve Kürtlerin katılmadığı oturumda alınan karar yürürlüğe girmedi.

(İHA)