Irak, yurtdışındaki vatandaşlarının tahliyesini askıya aldı - Son Dakika

Irak Ulaştırma Bakanlığı, yurtdışındaki vatandaşlarının tahliye işlemlerinin ileri bir tarihe kadar askıya aldığını duyurdu.



Korona virüs salgını nedeni ile birçok ülke vatandaşlarını yurt dışından tahliye etmeye devam ederken, Irak, tahliye işlemlerini askıya aldığını duyurdu. Irak Ulaştırma Bakanlığı, tarafından yapılan yazılı açıklamada yurt dışında bulunan Irak vatandaşlarını tahliye etmek için devam eden uçak seferlerini ileri bir tarihe kadar durdurmak için Irak Havayolları Şirketi'ne yazı gönderildiğini belirterek kararın yarından itibaren yürürlüğe gireceğini aktardı. Bakanlık, askıya alma kararının yurt dışından gelecek vatandaşların karantina altına alınacak yerlerin ayarlanması konusunda zaman tanımak olduğunu ifade ederken, tahliye işlemlerinin ne zaman tekrardan başlayacağına dair bir tarih belirtmedi.



Kararı eleştiren Irak İçişleri Bakanı Muhammed el-Hekim kararı "Yasadışı" olarak nitelendirdi. El-Hekim, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığının, büyükelçilikler ve konsolosluklar aracılığıyla başbakanın talimatları uyarınca yurtdışındaki vatandaşların tahliyeleri için işlemlerini sürdürdüğünü ifade etti.



Irak, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkedeki vatandaşlarının tahliyesi için bu hafta içerisinde birçok uçuş gerçekleştirdi. - ERBİL