Irakİran savaşından kalan füze patladı: 2 ölü - Son Dakika
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Irakİran savaşından kalan füze patladı: 2 ölü

22.04.2022 17:22
Irakİran savaşından kalan füze patladı: 2 ölü

Irak'ın güneyindeki Basra vilayetinde, Irak-İran savaşından kalma bir füzenin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın güneyindeki Basra vilayetinde, Irak- İran savaşından kalma bir füzenin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Irak basını Basra güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Irak- İran sınırında iki ülke arasındaki 8 yılık savaştan geriye kalan füzenin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları füzeyi bulan kişilerin, füzedeki bakır maddesini çıkarmaya çalıştıkları sırada infilak ettiğini aktardı.

Irak ile İran arasında 1980 - 1988 yılları arasında süren 8 yılık savaşta yaklaşık 1 milyon kişi hayatını kaybetti. Hiçbir tarafın galip olmadığı savaştan geriye çok sayıda patlayıcı kaldı. - ERBİL

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Togo Cumhuriyeti, Basra, Irak, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Irakİran savaşından kalan füze patladı: 2 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irakİran savaşından kalan füze patladı: 2 ölü - Son Dakika
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