Iraklı 79 hasta, tedavi için özel seferle Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

Iraklı 79 hasta, tedavi için özel seferle Türkiye'ye getirildi

17.10.2020 11:15

Aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 79 hasta, Irak Sağlık Bakanlığı'nın talebiyle tedavi olmak üzere özel seferle Türkiye'ye getirildi.

Aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 79 hasta, Irak Sağlık Bakanlığı'nın talebiyle tedavi olmak üzere özel seferle Türkiye'ye getirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süre ara verilen Irak'taki hastalara yönelik sağlık turizmine yeniden başlandı.

Ağırlıklı olarak kalp, göz ve genel cerrahi rahatsızlıkları olan 65'i çocuk 79 hasta, aileleriyle birlikte başkent Bağdat'tan Onur Havayolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

Pasaport kontrolünün ardından bagajlarını teslim alan yolcular, projeyi gerçekleştiren özel hastanenin görevlileri tarafından terminalde karşılandı.

Havalimanındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından araçlara binen Iraklı hastalar, tedavileri için hastanelere götürüldü.

Medicana Hastaneleri Uluslararası Hizmetler ve Projeler Direktörü Mehmet Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Sağlık Bakanlığı ile yürüttükleri projenin 10 yıldır sürdüğünü söyledi.

Bugünkü özel uçuşun, Irak Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine Türkiye'deki kamu kurumları ve şirketlerinin girişimiyle gerçekleştirildiğini belirten Ersoy, "Bugün 149 yolcumuz Irak'tan geldi. Aralarında 65 pediatrik kardiyovasküler cerrahi işlem görecek hastamız var. Bunların birçoğu bebek hastalar. Türkiye hem kamu hem özel sağlık sektöründe ciddi gelişmeler gösterdi. Dünyada takdirle karşılanıyor. Özellikle Kovid-19 döneminde yaptığımız çalışmalar dünyada takdirle izleniyor." dedi.

Ersoy, Iraklı yetkililerin projenin devamı için talepte bulunduğunu, pandemi sürecinde tüm önlemler alınarak operasyonun gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gelen hastaların İstanbul'da bulunan iki büyük hastanelerinde tedavilerinin yapılacağını aktaran Ersoy, hastaların iyileştikten sonra ülkelerine döneceğini sözlerine ekledi.

Iraklı 79 hasta, tedavi için özel seferle Türkiye'ye getirildi
Iraklı 79 hasta, tedavi için özel seferle Türkiye'ye getirildi
Iraklı 79 hasta, tedavi için özel seferle Türkiye'ye getirildi
Iraklı 79 hasta, tedavi için özel seferle Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanlığı, İstanbul, Türkiye, Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iraklı 79 hasta, tedavi için özel seferle Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

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