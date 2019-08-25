Son Dakika Haberleri: Iraklı aile Türkiye'ye minnettar
Son Dakika Güncel Haber

Iraklı aile Türkiye'ye minnettar

1 saat önce

Irak'tan doktora eğitimi için gelen fizik öğretmeni Hasan Ali Tevfik ve ailesi, Türkiye'ye minnet duyuyor.

Irak'tan doktora eğitimi için gelen fizik öğretmeni Hasan Ali Tevfik ve ailesi, Türkiye'ye minnet duyuyor.

Iraklı Tevfik, 4 yıl önce doktora eğitimi için Sakarya'ya yerleşerek Türkçe öğrendi.

Doktora öğrencisi olarak Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde eğitim hayatına devam eden Tevfik, ailesiyle Türkiye'de yaşamaktan ve eğitimini burada sürdürmekten mutluluk duyuyor.

Hasan Ali Tevfik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de sürekli iyilik ve hayırla karşılaştıklarını söyledi.

Irak'ta fizik öğretmeni olarak görev yaptığını aktaran Tevfik, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra doktora eğitimi için Türkiye'yi tercih ettiğini kaydetti.

Türk halkının misafirperverliğinden memnuniyetini dile getiren Tevfik, Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduklarını anlattı.

Tevfik, Türkiye'ye minnettarlığını ifade etmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdığını aktararak, şöyle devam etti:

"Çocuğum bana, 'Türklere nasıl teşekkür edebiliriz?' diye sordu. Bunun üzerine Türklere teşekkür etmek için mektup yazarak Cumhurbaşkanı'na gönderdik. Mektupta, Türkiye'de karşılaştığımız iyiliklerden bahsettik. Türkiye ve Türkler için çok az şey yaptık. Türkiye benden, bizden ne istiyorsa her zaman hazırız. Türkiye'de her şey var. Türkiye, Müslüman ülkeler arasında birinci. İslam aleminin yönü Türkiye'ye bakıyor ve böyle devam edecek inşallah. Türkiye'de doktora eğitimi görüyorum. Gördüğüm iyilikler karşısında Türk halkına hizmet etmek istiyorum."

"Matematik öğretmeni olmak istiyorum"

Tevfik'in oğlu 8. sınıf öğrencisi Macit Hasan Ali de öğretmenlerinin ve arkadaşlarının kendisine davranışlarından memnun olduğunu söyledi.

Matematik dersini çok sevdiğini belirten Hasan Ali, "Ben de Türkiye'de okumaya devam etmek istiyorum. Matematiği çok seviyorum, burada matematik öğretmeni olmak istiyorum. Babamın dediği gibi Türk halkına hizmet etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tevfik'in eşi Zeyna Hüseyin de Türkiye'de sadece iyilikle karşılaştıklarını dile getirerek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

Tevfik'in kızı Rama Hasan Ali de doktor olarak Türkiye'de hastaları tedavi etmek istediğini söyledi.

Hasan Ali, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon'dan Türk-ABD ortak uçuşuna ilişkin açıklama
Eski kocası tarafından şiddet gören kadın: Emine gibi ölmek istemiyorum, devlet bizi korusun CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin: Son 11 yılda 2 bin 975 kadın öldürüldü Fenerbahçe, Adil Rami transferini açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 14:15:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iraklı aile Türkiye'ye minnettar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]