Iraklı ailenin evinde yangın - Son Dakika
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Iraklı ailenin evinde yangın

6 saat önce

ÇORUM'da Irak uyruklu ailenin oturduğu apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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ÇORUM'da Irak uyruklu ailenin oturduğu apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde Irak uyruklu ailenin yaşadığı 4 katlı apartmanın 2'nci katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis de binada oturanları tahliye etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.Evde maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Osmancık, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:01 Kaynak: DHA
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