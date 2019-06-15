Son Dakika Haberleri: Iraklı ailenin otomobili takla attı: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Iraklı ailenin otomobili takla attı: 5 yaralı

2 saat önce

AKSARAY'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobili takla attı.

Iraklı ailenin otomobili takla attı: 5 yaralı, System.String[]
AKSARAY'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobili takla attı. Kazada Iraklı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolu 49'uncu kilometresinde meydana geldi. Raad Yousıf Younus Al Sammarr (31) idaresendeki GG ZC 112 Almanya plakalı otomobil,  kontrolden çıkıp, karşı şeride geçti. Kazada, otomobil sürücüsü Sammarr ve yanında bulunan Raad Hıkmat İsmail Al Sammarraıe (48), Rana Ali Husseın (41), Nora Raad Hıkmat Al Sammarraıe (4), Jasmin Raha Hıkmet Sammarraıe (2) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


- Aksaray
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:57 Kaynak: DHA
Ankara, Aksaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaza sonrası gözyaşlarına boğulan kadın sürücünün korktuğu başına gelmedi Akrobasi uçağı düştü Düğün hazırlıkları yapan genç çifti ölüm ayırdı! Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde! Evlerde kullanılan suya yüzde 50 indirim yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:21:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iraklı ailenin otomobili takla attı: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]