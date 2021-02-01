Iraklı antikacı, yaptığı minyatürlerle kaderine terk edilen tarihi yapıları yeni nesillere tanıtıyor - Son Dakika

Iraklı antikacı, yaptığı minyatürlerle kaderine terk edilen tarihi yapıları yeni nesillere tanıtıyor

01.02.2021 14:07
Iraklı antikacı, yaptığı minyatürlerle kaderine terk edilen tarihi yapıları yeni nesillere tanıtıyor, System.String[]

Irak'ın Süleymaniye kentinde Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kifri ilçesinde antikacılıkla uğraşan Ahmed Cemal, savaş, çatışmalar ve ihmal nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan tarihi yapıları, yaptığı minyatürlerle yeni nesillere tanıtmaya çalışıyor.

Irak'ın Süleymaniye kentinde Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kifri ilçesinde antikacılıkla uğraşan Ahmed Cemal, savaş, çatışmalar ve ihmal nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan tarihi yapıları, yaptığı minyatürlerle yeni nesillere tanıtmaya çalışıyor.

Evinin bir bölümünü atölyeye dönüştüren 47 yaşındaki Cemal, ilçede tahrip edilen, zamanla yıpranan ve yok olmaya yüz tutan tarihi eserlerin minyatürlerini yapıyor.

Çocukluğunun ilçenin en eski mahallerinde geçtiğini söyleyen Cemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boş zamanlarını değerlendirmek için başladığı taş oymacılığı ve minyatürün zamanla nasıl en büyük zevki ve uğraşısı haline geldiğini anlattı.

"Tekke, türbe, cami ve saray gibi yapıların minyatürlerini yapıyorum"

Gençliğinden beri antikacılıkla uğraştığını belirten Cemal, son 18 yıldır ise boş zamanlarını tarihi yapıların minyatürlerini yaparak değerlendirdiğini ifade etti.

Cemal, şöyle konuştu:

"Askerliğin ardından antikacılık ve tablo çizim üzerine bir dükkan açtım. Antikacılığın yanı sıra iş yerimde boş zamanlarımda taş ve ahşap işçiliği ile minyatür eserler yapmaya başladım. Hobi olarak başladığım ve çevremden de ilgi gören bu işte daha çok tarihi yönüyle ön plana çıkan tekke, türbe, cami ve saray gibi yapıların minyatürlerini yapıyorum. Bunlar memleketim Kifri'de ön plana çıkan yapılar. Bu yapıların birebir ölçülerine uygun şekilde minyatürlerini yapmaya özen gösteriyorum. Evimin bir bölümünü bu işe ayırdım."

Minyatürlerin yapımında söz konusu tarihi yerlerin çevresinden topladığı orijinal taş ve çakılları kullandığını aktaran Cemal, yaptığı minyatürlerin gerçek yapılarla bire bir aynı olduğunu vurguladı.

Kentteki eserlerin yıkılması onu harekete geçirdi

Irak'ta yaşanan savaşlar ve terör örgütleriyle girilen çatışmalar nedeniyle çok sayıda tarihi yapının yıkıldığını veya zarar gördüğünü hatırlatan Cemal, bu durumun kendisini harekete geçirdiğini söyledi.

Hükümetin ihmalkarlığı nedeniyle bölgedeki onlarca tarihi eserin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu dile getiren Cemal, bu konuya dikkati çekebilmek için yok olmaya yüz tutan tarihi yapıların minyatürlerini yapma kararı aldığını belirtti.

Uluslararası yardım örgütlerinden de bu eserlere sahip çıkmasını isteyen Cemal, müdahale edilmediği takdirde ülkenin tarihi mirasının göz göre göre yok alacağını vurguladı.

Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait eserler de yok oluyor

İlçede Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda han, saray, tekke ve caminin bulunduğuna işaret eden Cemal, söz konusu eserlere sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Cemal, yaptığı bu minyatürlerle daha sonraki nesillere bu eserleri tanıtma imkanı sağlamayı hedeflediğini anlattı.

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Savaş, Saray, Kifri, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iraklı antikacı, yaptığı minyatürlerle kaderine terk edilen tarihi yapıları yeni nesillere tanıtıyor - Son Dakika


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