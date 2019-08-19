Iraklı baba 70 lira için çocuğunu öldüresiye dövdü
21 dakika önce
Irak'ta bir baba 15 bin Irak dinarı (70 TL) için oğlunu öldüresiye dövdü.
Irak Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:12 Kaynak: İHA
'ta bir baba 15 bin Irak dinarı (70 TL) için oğlunu öldüresiye dövdü.
Irak'ın doğusundaki Diyala
vilayetindeki Bakuba
kentinde bir çocuk, çalışıp kazandığı parayı harcadığı için babasından sokak ortasında dayak yedi. Polis
tarafından yapılan açıklamada, babanın 15 bin Irak dinarı (70 TL) için 11 yaşındaki çocuğu dövdükten sonra ortadan kaybolduğu belirtildi.
Irak polisi aile içi şiddete maruz kalan çocuğu muayene ettikten sonra insan hakları örgütlerine teslim etti. Çocuğa işkence ettiği gerekçesiyle baba hakkında dava açıldığı öğrenildi. - KERKÜK
Cani koca, eski eşini kızının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü 16 yaşındaki Timur, tüm ailesini balta ile öldürdükten sonra intihar etti Rusya'da cinnet getiren çocuk ailesini balta ile öldürdü Astsubay damat katliamında yaralanan kayınvalide, 41 günlük yaşam mücadelesini kaybetti