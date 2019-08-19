Son Dakika Haberleri: Iraklı baba 70 lira için çocuğunu öldüresiye dövdü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Iraklı baba 70 lira için çocuğunu öldüresiye dövdü

21 dakika önce

Irak'ta bir baba 15 bin Irak dinarı (70 TL) için oğlunu öldüresiye dövdü.

Iraklı baba 70 lira için çocuğunu öldüresiye dövdü, System.String[]
Irak'ta bir baba 15 bin Irak dinarı (70 TL) için oğlunu öldüresiye dövdü.

Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetindeki Bakuba kentinde bir çocuk, çalışıp kazandığı parayı harcadığı için babasından sokak ortasında dayak yedi. Polis tarafından yapılan açıklamada, babanın 15 bin Irak dinarı (70 TL) için 11 yaşındaki çocuğu dövdükten sonra ortadan kaybolduğu belirtildi.

Irak polisi aile içi şiddete maruz kalan çocuğu muayene ettikten sonra insan hakları örgütlerine teslim etti. Çocuğa işkence ettiği gerekçesiyle baba hakkında dava açıldığı öğrenildi. - KERKÜK
Diyala, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani koca, eski eşini kızının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü
16 yaşındaki Timur, tüm ailesini balta ile öldürdükten sonra intihar etti Rusya'da cinnet getiren çocuk ailesini balta ile öldürdü Astsubay damat katliamında yaralanan kayınvalide, 41 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 13:33:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iraklı baba 70 lira için çocuğunu öldüresiye dövdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]