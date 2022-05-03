Iraklı baba, oğlunun ağzındaki sigarayı mermiyle vurdu - Son Dakika
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Iraklı baba, oğlunun ağzındaki sigarayı mermiyle vurdu

03.05.2022 15:34

- Iraklı baba, oğlunun ağzındaki sigarayı mermiyle vurdu Irak'ta oğlunun ağzına koyduğu sigarayı mermiyle vurduğu görüntüleri sosyal medyada paylaşan baba gözaltına alındı.

- Iraklı baba, oğlunun ağzındaki sigarayı mermiyle vurdu

ERBİL - Irak'ta oğlunun ağzına koyduğu sigarayı mermiyle vurduğu görüntüleri sosyal medyada paylaşan baba gözaltına alındı.

Irak'ın güneyindeki Zikar kentinde bir baba nişancılığını ispatlamak maksadıyla küçük yaştaki oğlunun ağzına sigara koyarak kalaşnikof ile vurdu. Baba, vurduğu anları sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından ise gözaltına alındı.

Irak Ulusal Güvenlik Birimi tarafından olayın ardından yapılan yazılı açıklamada, reşit olmayan çocuğunun hayatını riske atan babanın gözaltına alındığı ve Irak ceza yasası 57'nci maddesi uyarınca mahkemeye sevk edileceği bildirildi.

Iraklı baba, oğlunun ağzındaki sigarayı mermiyle vurdu
Iraklı baba, oğlunun ağzındaki sigarayı mermiyle vurdu
Iraklı baba, oğlunun ağzındaki sigarayı mermiyle vurdu
Iraklı baba, oğlunun ağzındaki sigarayı mermiyle vurdu

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Irak, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Iraklı baba, oğlunun ağzındaki sigarayı mermiyle vurdu - Son Dakika


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