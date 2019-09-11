Son Dakika Haberleri: Iraklı Bakan Taleb'den Nihat Özdemir'e ziyaret
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Iraklı Bakan Taleb'den Nihat Özdemir'e ziyaret

1 saat önce

Irak Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed Riyad Taleb, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Iraklı Bakan Taleb'den Nihat Özdemir'e ziyaret, System.String[]

Irak Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Ahmed Riyad Taleb, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Bakan Ahmed Riyad Taleb ile beraberindeki heyetin Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulunduğu kaydedildi.

TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın da hazır bulunduğu bildirildi.

Başkan Nihat Özdemir'in Bakan Ahmed Riyadh Taleb'e A Milli Takım forması takdim ettiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Riyad, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:50 Kaynak: AA
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