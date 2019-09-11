Son Dakika Haberleri: Iraklı Bakan Taleb, TFF Başkanı Özdemir'i ziyaret etti
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Iraklı Bakan Taleb, TFF Başkanı Özdemir'i ziyaret etti

56 dakika önce

TFF'den yapılan açıklamada, Bakan Ahmed Riyad Taleb ile beraberindeki heyetin Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulunduğu kaydedildi.

Iraklı Bakan Taleb, TFF Başkanı Özdemir'i ziyaret etti, System.String[]

TFF'den yapılan açıklamada, Bakan Ahmed Riyad Taleb ile beraberindeki heyetin Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulunduğu kaydedildi.


TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın da hazır bulunduğu bildirildi.


Başkan Nihat Özdemir'in Bakan Ahmed Riyadh Taleb'e A Milli Takım forması takdim ettiği belirtildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:30 
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