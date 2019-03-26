Son Dakika Haberleri: Iraklı Bakandan "Ülkede Sel Riski Yok" Açıklaması

Iraklı Bakandan "Ülkede Sel Riski Yok" Açıklaması

2 saat önce

Irak Su Kaynakları Bakanı Cemal el-Adili, bir süredir etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle başkent Bağdat ile ülkenin güney kesimlerinde sel riski bulunduğu iddialarını yalanladı.

Iraklı Bakandan
Irak Su Kaynakları Bakanı Cemal el-Adili, bir süredir etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle başkent Bağdat ile ülkenin güney kesimlerinde sel riski bulunduğu iddialarını yalanladı.

Adili, Bağdat'taki bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, Bağdat ve özellikle ülkenin güney kesimlerinde son günlerde etkili olan yağışların sel felaketine yol açacağı şeklindeki haberlere ilişkin, "Ülkede geçen haftadan beri yağan şiddetli yağmurların, Bağdat ve diğer bölgelerde sel felaketine yol açacağı iddiaları asılsızdır." dedi.

Irak'ın tüm kentlerinde yağmur suyunu muhafaza edebilecek baraj ve alt yapıların bulunduğunu söyleyen Adili, "Musul Barajı 10 milyar metreküp ve bataklıklar da (güneyde) milyarlarca metreküp su tutma kapasitesine sahip." diye konuştu.

İran'da yaşanabilecek muhtemel selin Irak'a etkisi

Kışın yağan yoğun yağmurlar sayesinde Irak'ın bu ve gelecek yaz su sıkıntısı çekmeyeceğini söyleyen Adili, bu yıl yaklaşık 32 milyar metreküp su tuttuklarını kaydetti.

Adili, İran'da yaşanacak muhtemel bir selden Irak'ın olumsuz etkilenip etkilenmeyeceğine ilişkin bir soruya ise "İran'la bu konuda koordinasyonumuz ne yazık ki zayıf ancak orada bir sel meydana gelmesi de olası. Biz, oradan gelecek suları da tutma kapasitesine sahibiz." yanıtını verdi.

Ülkede son günlerde şiddetini artıran yağışların Bağdat ve ülkenin güney kesimlerinde sel felaketine yol açacağı iddia edilmişti.

Irak Meclisindeki Basra milletvekilleri de 3 gün önce şiddetli yağışlar sonucu yaşanacak olası bir sel felaketine karşı hükümeti uyarmış ve derhal gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunmuştu.

Irak'ın güneyindeki petrol kenti Basra'da, 12 Mart'ta suları tutmak için daha önce yapılan iki toprak setin, etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle aşınarak çökmesi sonucu 40 bin dönüm tarım arazisi su altında kalmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:08 Kaynak: AA

Irak, Güncel
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