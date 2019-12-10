Son Dakika Haberleri: Iraklı binlerce kişi gösteri için Bağdat'ta buluştu
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Iraklı binlerce kişi gösteri için Bağdat'ta buluştu

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'taki gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı, orta ve güney kentlerden de gelen binlerce kişiyle doldu.

Iraklı binlerce kişi gösteri için Bağdat'ta buluştu, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'taki gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı, orta ve güney kentlerden de gelen binlerce kişiyle doldu.


Hükümet karşıtı gösterilerine devam eden Iraklılar, gönüllüler tarafından kurulan üst arama noktalarından geçerek meydana girdi. Bir grup gösterici olası taşkınlıkların önlenmesi için Yeşil Bölge'ye giden güzergahtaki Cumhuriyet Köprüsü yolunu kapattı.

Tahrir Meydanı'nın birçok noktasından milli marş sesi yükselirken, hayatını kaybedenler için de meydanda Kuran-ı Kerim okutuldu.

Sosyal medya üzerinden günlerdir bugünkü gösteri için çağrı yapılıyordu.

Irak güvenlik güçleri, dün akşamdan bu yana Bağdat'taki Yeşil Bölge çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başta başkent Bağdat olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:36 Kaynak: AA
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