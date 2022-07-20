Iraklı bir kadının ördekleri gölden alıp çantasına koyduğu anlar büyük tepki çekmişti! Kadına ait olduğu anlaşılan ördekler koruma altına alındı - Son Dakika
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Iraklı bir kadının ördekleri gölden alıp çantasına koyduğu anlar büyük tepki çekmişti! Kadına ait olduğu anlaşılan ördekler koruma altına alındı

20.07.2022 19:43

İstanbul'da Irak uyruklu bir kadının göldeki ördekleri alıp çantasına koyduğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Daha sonra edinilen bilgilere göre ördeklerin kadına ait olduğu ortaya çıkarken hayvanlar da korunma altına altına alınarak Ankara'ya götürüldü.

İstanbul'da Başakşehir ilçesi Bahçeşehir semtinde, geçen pazar günü sosyal medyada bir kadının ördekleri gölden alarak çantasına koyduğu yönünde görüntüler paylaşıldı. 'Yabancı uyruklu kadınların ördek çaldığı' yönünde paylaşılan görüntüler üzerine emniyet birimleri çalışma başlattı.

Başakşehir'de gölete bırakılmak istenen ördekler Ankara'da korumaya alındı

ÖRDEKLER KENDİLERİNİNMİŞ

Görüntülerdeki kadının Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri olduğu tespit edildi. El Zuheyri'ye ulaşan ekipler, ördeklerin sahibinin kendisi olduğu ve ördekleri, komşularının rahatsızlığı üzerine gölete bırakmak istediği belirlendi.

Başakşehir'de gölete bırakılmak istenen ördekler Ankara'da korumaya alındı

ÖRDEKLER KORUMA ALTINA ALINDI

Park görevlileri tarafından müsaade edilmeyince tekrar ördeklerle eve dönen Zuheyri, kendisine ulaşan ekiplerden, ördeklerin korunma altına alınmasını istedi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekipleri, veteriner eşliğinde ailenin yanına giderek ördekleri teslim aldı.

Başakşehir'de gölete bırakılmak istenen ördekler Ankara'da korumaya alındı

ANKARA'DA YAŞAYACAKLAR

Söz konusu ördeklerin, HAYDİ ekiplerince uygun koşullarda Ankara'ya getirildiği öğrenildi. Ördekler, daha sonra Gölbaşı ilçesindeki Vilayetler Evi'nin bahçesinde koruma altına alındı. Ördeklere, Gölbaşı Vilayetler Evi'nin bahçesindeki diğer hayvanlarla birlikte bakılacağı öğrenildi.

Başakşehir'de gölete bırakılmak istenen ördekler Ankara'da korumaya alındı
Başakşehir'de gölete bırakılmak istenen ördekler Ankara'da korumaya alındı
Başakşehir'de gölete bırakılmak istenen ördekler Ankara'da korumaya alındı
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iraklı bir kadının ördekleri gölden alıp çantasına koyduğu anlar büyük tepki çekmişti! Kadına ait olduğu anlaşılan ördekler koruma altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iraklı bir kadının ördekleri gölden alıp çantasına koyduğu anlar büyük tepki çekmişti! Kadına ait olduğu anlaşılan ördekler koruma altına alındı - Son Dakika
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