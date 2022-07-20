Park görevlileri tarafından müsaade edilmeyince tekrar ördeklerle eve dönen Zuheyri, kendisine ulaşan ekiplerden, ördeklerin korunma altına alınmasını istedi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekipleri, veteriner eşliğinde ailenin yanına giderek ördekleri teslim aldı.

Görüntülerdeki kadının Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri olduğu tespit edildi. El Zuheyri'ye ulaşan ekipler, ördeklerin sahibinin kendisi olduğu ve ördekleri, komşularının rahatsızlığı üzerine gölete bırakmak istediği belirlendi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Iraklı bir kadının ördekleri gölden alıp çantasına koyduğu anlar büyük tepki çekmişti! Kadına ait olduğu anlaşılan ördekler koruma altına alındı - Son Dakika

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