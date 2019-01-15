Son Dakika Haberleri: Iraklı Çaycı, Yolda Bulduğu 15 Bin TL'yi Sahibine Teslim Etti

Iraklı Çaycı, Yolda Bulduğu 15 Bin TL'yi Sahibine Teslim Etti

43 dakika önce

KIRIKKALE'de Iraklı Yusuf Karlangöz (40), 1 hafta önce yolda yürüken poşet içinde bulduğu 15 bin TL'nin sahibini, imam Murathan Önder'in cuma namazında cemaate durumu bildirmesiyle bulup, teslim etti.

Iraklı Çaycı, Yolda Bulduğu 15 Bin TL'yi Sahibine Teslim Etti, System.String[]
KIRIKKALE'de Iraklı Yusuf Karlangöz (40), 1 hafta önce yolda yürüken poşet içinde bulduğu 15 bin TL'nin sahibini, imam Murathan Önder'in cuma namazında cemaate durumu bildirmesiyle bulup, teslim etti.

Kent merkezinde bir çay ocağında garson olarak çalışan Irak uyruklu Yusuf Karlangöz, bir hafta önce akşam saatlerinde yolda yürüken poşet içinde 15 bin TL buldu. Karlangöz, paranın sahibini araştırdı ancak bir sonuç alamadı. Cuma namazı kılmak için gittiği Nur Camii'nde İmam Murathan Önder'e durumu anlatarak, cemaate bu yönde bilgi vermesini istedi. Önder de cemaate yol üzerinde bir miktar para bulunduğunu ve sahibinin arandığını bildirdi. Namaz için gelen bir kişi parayı kaybettiğini bildiği arkadaşı Sezai A.'ya haber verdi. Otomobil galerisi işletmecisi olan Sezai A., önce camiye gidip, imamdan bilgi aldı ardından da çay ocağında Yusuf Karlangöz ile buluştu.Yusuf Karlangöz, parayı nerede, ne zaman kaybettiği yönünde sorular sorduğu Sezai A.'ya doğru cevaplar alması üzerine parayı teslim etti - Kırıkkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:02 Kaynak: DHA

Irak, Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araba Fiyatına Satılıyor! Bu Tespihler Altın ve Dolardan Daha Fazla Getiri Sağlıyor Esra Erol'da Yaşanan Kavuşma Anı, İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu

CHP ile İYİ Parti İttifakında Anlaşmaya Varılan Büyükşehir Sayısı 23'e Çıktı İçişleri Bakanlığı, Dizilerdeki Araç Kullanma Sahneleri İçin Özel Komisyon Kurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 00:45:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iraklı Çaycı, Yolda Bulduğu 15 Bin TL'yi Sahibine Teslim Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]