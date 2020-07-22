Iraklı çiftçi, farklı ülkeleri ziyaret ederek öğrendiği yeni tarım tekniklerini ülkesinde uyguluyor... - Son Dakika

Ülkesindeki tarımı kalkındırmak ve yeni teknikler öğrenmek için kendi imkanlarıyla Japonya'ya giden Halepçeli Azad Muhammed, yaşadığı bölgede "örnek çiftçi" olarak tanınıyor.

Irak'ın Halepçe kentine bağlı Sirvan beldesinde yaşayan ve 35 yıldır tarımla uğraşan Muhammed, kendisine ait 20 dönümlük arazide, bölgede büyümesi zor olan sebze meyve türlerini yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

AA muhabirine konuşan Muhammed, neredeyse bir gününü tarlasında bitkiler üzerinde çalışarak geçirdiğini, başka ülkelerde öğrendiği tarım tekniklerini Halepçe'nin coğrafyasına uygun bir şekilde hayata geçirmek istediğini söyledi.

Muhammed bölgedeki çalışmalarından dolayı "örnek çiftçi" olarak anılmaya başladı hatta sosyal medyada bir ara Muhammed'in Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Tarım Bakanı olması bile gündeme geldi.

Halepçeli çiftçi, tarıma yönelik çalışmalarından dolayı başta IKBY olmak üzere dünyadaki birçok tarım kuruluşundan üstün performans ödülü aldığını dile getirdi.

"Eşimin altınlarını satarak Japonya'ya gittim"

Irak'ın yıllardır içinde bulunduğu kaos, terör ve çatışmalar nedeniyle bereketli topraklarında modern teknikler ve araçlarla tarımın yapılamadığını aktaran Muhammed, "Bunu kırmak için tarımda gelişen başta komşu ülkeler olmak üzere farklı ülkeleri ziyaret etme kararı aldım." dedi.

Hiç kimseden destek almadan tamamen kendi imkanlarıyla binlerce kilometre uzaklıktaki Japonya'ya 2019'da gittiğini belirten Muhammed, "Eşimin altınlarını satarak Japonya'ya gittim. Orada gelişen seracılık ve topraksız tarıma dair Japon çiftçilerden bilgiler aldım. Benim için çok iyi bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.

" Türkiye'de Antalya'yı ziyaret ettim"

Muhammed, tarım alanındaki gelişmelerden dolayı Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve çiftçilerle bir araya geldiğini belirterek, "Antalya tarım cenneti. Oradaki muz seralarını ziyaret ettim. Muzun serada nasıl yetiştiğine tanık olup, Türk çiftçilerden öneriler aldım." diye konuştu.

"Arazimde 16 çeşit domates var"

Iraklı çiftçilerin genellikle sebze olarak domates ve salatalık ektiğini, kendisinin de farklı ülkelerden getirdiği domates tohumlarını arazisine ektiğini kaydeden Muhammed, "Bahçemde 16 çeşit domatesi başarılı bir şekilde ekip, hepsinden mahsül topladım. Salçasını da yapıyorum. Doğru teknik ve sulama sistemiyle her türlü sebze yetiştirilebilir." dedi.

Tarımla uğraşan kişilerin sıklıkla kendisini ziyarete geldiğini belirten Muhammed, şunları kaydetti:

"Öğrendiklerimi fikirlerimi paylaşmalıyım. Bu şekilde bölgenin tarımını kalkındırabiliriz. Ben öğrendiklerimi paylaşmadan ölürsem, bildiklerimin bir kıymeti kalmaz. Bu prensip doğrultusunda her gelen çiftçiye seracılık ve doğru tekniklere dair bilgilerimi aktarıyorum."

Çiftçi Muhammed, öğrendiği aşılama tekniği sayesinde bir ağaçtan 11 çeşit meyve de yetiştirebildiğini ve bunun bölgenin arazi koşullarında mümkün olduğunu sözlerine ekledi.