Iraklı çocuk, evlerine gireni hırsız sanıp öldürdü - Son Dakika
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Iraklı çocuk, evlerine gireni hırsız sanıp öldürdü

31.01.2023 10:05
Iraklı çocuk, evlerine gireni hırsız sanıp öldürdü

ADANA'da işten çıkıp evlerine dönen E.A. (15), koridorda karşılaştığı, tanımadığı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Karaalp'i (32) kovalayıp, sokakta bıçakladı.

ADANA'da işten çıkıp evlerine dönen E.A. (15), koridorda karşılaştığı, tanımadığı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Karaalp'i (32) kovalayıp, sokakta bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Karaalp hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasından tespit edilip yakalanan ve Karaalp'i hırsız sandığını söyleyen E.A., tutuklandı.

Olay, 23 Ocak günü saat 02.30 sıralarında Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Kebapçıda çalışan Irak uyruklu E.A., gece saatlerinde işten çıkıp, evlerine gitti. Açık olan kapıdan içeri giren E.A., evlerinin koridorunda tanımadığı uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Karaalp ile karşılaştı. Yaşanan arbedenin ardından Karaalp kaçarken, E.A. ise peşinden koştu. Sokakta da devam eden kavgada E.A., Karaalp'i göğsünden bıçakladı. Mehmet Ali Karaalp kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. E.A.'nın, olayın ardından sokakta koştuğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mehmet Ali Karaalp yerde yatarken gören kişinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalesini yaptığı Karaalp'i ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak Karaalp, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Polis, evine yaptığı baskında E.A.'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden E.A., Karaalp'i hırsız sandığını ve ailesine zarar vermiş olabileceğini düşünerek kavga ettiklerini, amacının öldürmek olmadığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
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Belediye evleri mahallesi, Çukurova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iraklı çocuk, evlerine gireni hırsız sanıp öldürdü - Son Dakika

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