Son Dakika Haberleri: Iraklı Çocuklar Su Altında Kalan Dersliklerde Sınava Girdi

Iraklı Çocuklar Su Altında Kalan Dersliklerde Sınava Girdi

54 dakika önce

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde, ilkokul öğrencileri şiddetli yağmur sonucu sular altında kalan sınıflarda sınava girmek zorunda kaldı.

Iraklı Çocuklar Su Altında Kalan Dersliklerde Sınava Girdi, System.String[]
Irak'ın güneyindeki Basra kentinde, ilkokul öğrencileri şiddetli yağmur sonucu sular altında kalan sınıflarda sınava girmek zorunda kaldı.

Kentteki bir öğretmenin cep telefonuyla çekip sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerde, öğrencilerin şiddetli yağmur sonucu su baskını yaşanan dersliklerde sınava girdikleri görülüyor.

Görüntülerde, kız öğrenciler sırada otururken bir yandan su dolu zemine basmamaya bir yandan da sınav sorularını çözmeye çalışıyor.

Okuldaki sınıfları gezip çocukların içler acısı durumunu göz önüne sermek isteyen öğretmen, "Bakınız, öğrenciler sular altında sınava giriyor. Bu öğrencilerin içinde bulunacağı bir durum mudur?" diye şikayette bulundu.

Petrol zengini Basra'da kaydedilen bir başka görüntüde de yine sular altında kalan bölgede ilkokul öğrencileri buldozerle okula götürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:14 Kaynak: AA

Irak, Basra, Güncel
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