Son Dakika Haberleri: "Iraklı DEAŞ'lıları Suriye'den alıp burada yargılayacağız"
Son Dakika Güncel 'Iraklı DEAŞ'lıları Suriye'den alıp burada yargılayacağız'

"Iraklı DEAŞ'lıları Suriye'den alıp burada yargılayacağız"

1 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Suriye'deki Irak asıllı DEAŞ'lıları aileleriyle alıp ülkesinde yargılayacaklarını bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Suriye'deki Irak asıllı DEAŞ'lıları aileleriyle alıp ülkesinde yargılayacaklarını bildirdi.

Hekim, Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye'deki DEAŞ'lıların sayısının oldukça yüksek olduğuna işaret eden Hekim, "Suriye'de 71 farklı ülkeden DEAŞ'lı bulunuyor." diye konuştu.

Hekim, Suriye'deki Irak uyruklu DEAŞ'lıların durumuna ilişkin de "Suriye'deki Irak asıllı DEAŞ'lıları aileleriyle birlikte Suriye'den alıp burada (Irak'ta) yargılayacağız." dedi.

ABD ve İran arasındaki gerginliğe de değinen Hekim, bölgedeki gerginliğin azaltılması ve Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin güvenliği için uluslararası çabanın olduğunu söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Irak'ın DEAŞ'a karşı sınır güvenliğinin korunmasına önem verdiklerini belirterek, "Suriye'de hapishanelerde bulunan DEAŞ'lıların Irak ve Suriye'de tekrar ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyoruz." dedi.

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:54 Kaynak: AA
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