Iraklı Direniş Grubu, ABD'yi hedef alan saldırılarına ara verdi - Son Dakika

Iraklı Direniş Grubu, ABD'yi hedef alan saldırılarına ara verdi

10.10.2020 19:32
Iraklı Direniş Grubu, ABD'yi hedef alan saldırılarına ara verdi, System.String[]

Irak'ta yıl başından bu yana ABD askeri üsleri ve misyonlarını hedef alan saldırılar düzenleyen Iraklı Direniş Grubu, saldırılarına ara verdiğini duyurdu.

Irak'ta yıl başından bu yana ABD askeri üsleri ve misyonlarını hedef alan saldırılar düzenleyen Iraklı Direniş Grubu, saldırılarına ara verdiğini duyurdu.

Irak'taki ABD askeri üsleri ve misyonlarını hedef alan ve İran'a yakınlığıyla bilinen Irak Hizbullah Tugayları, Asaib Ehli Hak ve el-Nuceba gibi silahlı grupları çatısı altında barındırdığı iddia edilen Iraklı Direniş Grubu saldırılarına ara verdiğini duyurdu. Direniş Grubu tarafından yapılan açıklamada, ABD ve yabancı askerlerin ülkeden çekilmesine fırsat vermek için operasyona ara verildiği aktarıldı. Açıklamada, "ABD'yi halkın isteğini yerine getirme konusunda bizi oyalamaya çalışmaması konusunda uyarıyoruz. Aksi takdirde daha da gelişmiş savaş aşamasına geçeriz" ifadeleri kullanıldı.

Son aylarda ABD misyonu ve öncülük ettiği koalisyon güçlerini hedef alan saldırıların arkasında olduğunu kabul eden Direniş Grubu, "Irak Meclisi'nin ABD askerlerini ülkeden çıkarma kararına saygı duymayan ABD'ye karşı basit imkanlarla mücahit kardeşlerimiz ilk adım olarak direniş harekatını başlatmıştır" denildi.

Irak'ta geçen Ocak ayının başında İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in ABD tarafından öldürülmesinin ardından ülkedeki Şii siyasi taraflar ABD askerlerinin ülkeden ayrılmasını istiyor. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Hizbullah, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Iraklı Direniş Grubu, ABD'yi hedef alan saldırılarına ara verdi - Son Dakika

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