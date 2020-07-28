Iraklı eski asker, komutanlarının Musul'dan kaçmasının faturasını tuk tuk şoförlüğü yaparak ödüyor - Son Dakika

Iraklı eski asker, komutanlarının Musul'dan kaçmasının faturasını tuk tuk şoförlüğü yaparak ödüyor

Irak'ta, terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sırasında komutanların Musul'u terk etmesi nedeniyle çok sevdiği askerlik mesleğinden olan Ali Fuad, askeriyeye dönme çabaları sonuçsuz kalınca "tuk tuk" şoförlüğüyle ailesini geçindirmeye başladı.

Iraklı eski asker, komutanlarının Musul'dan kaçmasının faturasını tuk tuk şoförlüğü yaparak ödüyor, System.String[]

Irak'ta, terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sırasında komutanların Musul'u terk etmesi nedeniyle çok sevdiği askerlik mesleğinden olan Ali Fuad, askeriyeye dönme çabaları sonuçsuz kalınca "tuk tuk" şoförlüğüyle ailesini geçindirmeye başladı.

Bağdatlı 3 çocuk babası Fuad, DEAŞ'ın Haziran 2014'te askerlik yaptığı Musul'u işgal etmesi nedeniyle kentten kaçışından, tuk tuk olarak bilinen motor taksi şoförlüğüne uzanan 6 yıllık sıkıntılı yaşam hikayesini AA muhabirine anlattı.

Ülkenin ikinci büyük kenti "Musul'un o dönem terör örgütü DEAŞ'a teslim edildiği"ni savunan Fuad, bir gün bir gecede kendisi gibi yüzlerce askerin işsiz kalarak kaderinin değiştiğini ifade etti.

Fuad, üzerinden sis perdesinin hala kaldırılmadığı o esrarengiz olaya (Musul'un ele geçirilmesi) dair şunları söyledi:

"2014 yazında Musul'da hiçbir sorun yoktu ve ordunun kentteki hakimiyeti söz konusuydu. Ben de ordu 2. Tugayı'nda askerdim. Bir gün içerisinde üst düzey komutanların görev yerleri değiştirildi. Komutanların değiştirilmesiyle ordu içerisindeki olayların seyri de değişti, askerler kimliği meçhul kişilerce kaçırılmaya başlandı ve saldırılara uğramaya başladık. 9 Temmuz tarihinde akşam yatıp sabah uyanınca alayımızdaki askerlerin olmadığını gördük."

O dönem neler olup bittiğini sormak için hiçbir komutanı bulamadıklarını aktaran Fuad, "Komutanların nerede olduğunu kimse bilmiyordu. 14 ya da 15 askeri aracımızla DEAŞ'a karşı direniş gösterdik ama silahlarımız bitince sayımız da az olduğu için kaçmak zorunda kaldık." dedi.

Fuad, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yolda Peşmerge güçlerine rastladık, elimizdeki hafif silahlarımızı teslim ettik ve verdikleri sivil kıyafetlerle bizi Kerkük'e ulaştırdılar ve oradan da Bağdat'a kaçtık. Zaten 24 saat geçmeden koca Musul düştü. Daha sonra ben ve devre arkadaşlarım görevden kaçtığımız gerekçesiyle askerlikten men edildik."

Başkent Bağdat'ın en kalabalık yerlerinden Şorca ile sanayi bölgesi olan Şeyh Ömer arasında tuk tuk şoförlüğü yapan Fuad, "Aradan 6 yıl geçse de askerlik mesleğine hala geri dönme hayalini kuruyorum ancak bunun için gösterdiğim çabalarım sonuçsuz kaldı ve gittiğim tüm kapılar yüzüme kapandı. Benim gibi yüzlerce kişi aynı durumdan muzdarip." diye konuştu.

"Ben, vatana ihanet etmedim." diyen Fuad, "Biz, DEAŞ'a direnip, El Kaide'ye karşı savaştık. Baban evde seni bırakıp kaçarsa sen de kaçmak zorunda kalırsın. Bizi, komutanlarımız bırakıp kaçtılar. Bir asker, devamsızlık ya da görevinden kaçmak zorunda kalırsa askeri mahkeme onun işine devam edip edemeyeceğine karar verir ve genel af diye bir şey var. Eski Başbakan Adil Abdulmehdi döneminde işe geri alınmamız için karar çıksa da bu bir türlü uygulanmıyor." ifadelerini kullandı.

Ekmeğini, kavurucu yaz sıcağının yaktığı Bağdat'ta "tuk tuk"la kazanıyor

34 yaşındaki eski asker Fuad, askeriyeye dönüş çabaları sonuçsuz kaldığı için Bağdat'ın yakıcı güneşinde her gün sabah erkenden akşam geç saatlere kadar kiraladığı tuk tukla yolcu taşıyarak evine ekmek götürmeye çalışıyor.

Fuad, "Gördüğünüz bu tuk tuk benim değil, bir kadından kiraladım ve günde kazandığım paranın yarısından fazlasını aracın sahibine veriyorum. İki gün önce 12 bin dinar (10 dolar) kazandım ve bunun sadece 2 bin dinarı bana kaldı onunla da ekmek aldım ve akşam çocuklarla çay ekmek yedik. Evim de kira ve bayrama kadar kirayı ödeyemezsem ev sahibi gelip eşyalarımı dışarı atacak." diyerek yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi.

Çocuklarına bayramlık almaya gücünün yetmediğini söyleyen Fuad, bir an önce çok sevdiği askerliğe dönmeyi beklediğini ve bunun hayalini kurduğunu sözlerine ekledi.

Musul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 11:15

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iraklı eski asker, komutanlarının Musul'dan kaçmasının faturasını tuk tuk şoförlüğü yaparak ödüyor - Son Dakika
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