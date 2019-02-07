Son Dakika Haberleri: Iraklı Eski Polis, Tartıştığı Eşini Öldürdü - Bolu

Iraklı Eski Polis, Tartıştığı Eşini Öldürdü - Bolu

22 dakika önce

Bolu'da, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan Irak uyruklu kadın yaşamını yitirdi.

Iraklı Eski Polis, Tartıştığı Eşini Öldürdü - Bolu, System.String[]
Bolu'da, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan Irak uyruklu kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Beşkavaklar Mahallesi'nde yaşayan Iraklı Haydar Fadıl Haşim (36) ile eşi Saja Jamel Mansur (29) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Haşim, eşini bıçakladı.

112 Acil Servise yaralı ihbarından bulunan Haşim, 155 Polis İmdat'ı arayarak da karısını bıçakladığını söyledi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mansur'un öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri, eski polis olduğu öğrenilen Haşim'i gözaltına aldı.

Mansur'un cenazesi, incelemelerin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı morguna götürüldü.

Iraklı çiftin yaşları 2 ila 8 arasında değişen 4 çocuğunun, olay sırasında aynı sokakta yaşayan başka bir Iraklı ailenin yanında olduğu öğrenildi.

Çocukların, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çalışma Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:18 Kaynak: AA

Irak, Polis, Bolu, Güncel
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