Iraklı Eski Polisin, Tartıştığı Eşini Öldürmesi
24 dakika önce
Bolu'da, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli, adliyeye gönderildi.
Bolu'da, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli, adliyeye gönderildi.
Alınan bilgiye göre, tartıştığı eşi Saha Jamel Mansur'u (29) bıçaklayarak öldürdükten sonra polis ekiplerini arayarak teslim olan Irak uyruklu H.F.H'nin (36),emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edildi.
Şüphelinin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.
Olay
Beşkavaklar Mahallesi'nde Iraklı H.F.H. (36) ile eşi Saja Jamel Mansur (29) arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Haşim, eşini bıçaklamış ardındanda polisi arayarak teslim olmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:40 Kaynak: AA
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