Son Dakika Haberleri: Iraklı Eski Polisin, Tartıştığı Eşini Öldürmesi

Iraklı Eski Polisin, Tartıştığı Eşini Öldürmesi

24 dakika önce

Bolu'da, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli, adliyeye gönderildi.

Iraklı Eski Polisin, Tartıştığı Eşini Öldürmesi, System.String[]
Bolu'da, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli, adliyeye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, tartıştığı eşi Saha Jamel Mansur'u (29) bıçaklayarak öldürdükten sonra polis ekiplerini arayarak teslim olan Irak uyruklu H.F.H'nin (36),emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edildi.

Şüphelinin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

Olay

Beşkavaklar Mahallesi'nde Iraklı H.F.H. (36) ile eşi Saja Jamel Mansur (29) arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Haşim, eşini bıçaklamış ardındanda polisi arayarak teslim olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:40 Kaynak: AA

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