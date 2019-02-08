Iraklı Eski Polisin, Tartıştığı Eşini Öldürmesi

Bolu'da, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli, adliyeye gönderildi.

Bolu'da, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli, adliyeye gönderildi.



Alınan bilgiye göre, tartıştığı eşi Saha Jamel Mansur'u (29) bıçaklayarak öldürdükten sonra polis ekiplerini arayarak teslim olan Irak uyruklu H.F.H'nin (36),emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edildi.



Şüphelinin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.



Olay



Beşkavaklar Mahallesi'nde Iraklı H.F.H. (36) ile eşi Saja Jamel Mansur (29) arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Haşim, eşini bıçaklamış ardındanda polisi arayarak teslim olmuştu.

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