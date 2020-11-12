Iraklı genç, Almanya'dan memleketine bisikletiyle geldi - Son Dakika

Iraklı genç, Almanya'dan memleketine bisikletiyle geldi

12.11.2020 10:37

Iraklı Fazıl Ahmet, Almanya'dan ülkesine 139 günde bisikletiyle geldi.

Iraklı Fazıl Ahmet, Almanya'dan ülkesine 139 günde bisikletiyle geldi.

Başkent Bağdat'a varır varmaz AA muhabirine konuşan 19 yaşındaki Ahmet, "Almanya'dan 8 Haziran'da okul çıkışı bisikletimle yola çıktım ve 139 gün sonra ülkeme giriş yaptım." dedi.

Yaklaşık 5 ay süren bisiklet yolculuğunda birçok ülke ve şehirle tanıştığını ve çok sayıda arkadaş edindiğini ifade eden Ahmet, şunları anlattı:

"Yolculuk sırasında Almanya'yı dolaştım ve Berlin'den geçtim. Berlin'den sonra Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a da uğradım. Daha sonra Viyana, Bratislava ve Budapeşte'den geçtim. Ardından Hırvatistan ve Sırbistan'a da uğrama planım vardı ancak Kovid-19 vakaları bu iki ülkede çok olduğu için sınırlar kapandı ve gidemedim. Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaptım. 27 gün geçirdiğim bu güzel ülkede Kırklareli ve İstanbul'dan sonra Şanlıurfa, Gaziantep, Eskişehir, Afyon ve Konya'yı da gördüm. Konya beni en çok büyüleyen şehir oldu. En sonunda da Irak'a giriş yaptım. Yaptığım yolculuk ve edindiğim dostluklar benim için çok değerli."

"Mevlana kenti Konya beni büyüledi"

Iraklı genç, "Mevlana kenti Konya beni büyüledi. Daha önce bu şehri bilmiyordum ancak varınca tarih ve uygarlığın zenginliğini orada gördüm. Konya, keşfedilmesi, üzerine okunması ve yazılması gereken bir şehirdir. Konya'yı gördüğümde tarihin derinliğine indiğimi hissettim." diye konuştu.

Irak'a varana kadar 10 ülke gezen Ahmet, maceralı yolculuk boyunca birçok dağ ve vadiyi bisikletiyle aştığını belirtti.

Ülkesine giriş yaptıktan sonra kuzeyde, Duhok'ta birkaç gün bir arkadaşında kaldığını daha sonra savaş yorgunu Musul'a geçtiğini kaydeden Ahmet, "Musul'u çok görmek istiyordum çünkü bence bu şehir tüm dünyanın yerine en büyük savaşı (DEAŞ) verdi. Orada hayata tutunmak isteyen gençlerin şehrin yeniden güzelleşmesi için gayretleri beni sevindirdi." değerlendirmesini yaptı.

Ahmet, Kerkük'e vardığında ise Iraklı bisikletçiler grubu tarafından karşılandığını söyleyerek, bu arkadaşlarıyla Bağdat'a geldiğini dile getirdi.

Neden yorucu yolculuğu seçti?

Almanya'dan Irak'a bisikletle gelme macerasının nedenine ilişkin ise Ahmet, şunları aktardı:

"Almanya'daki birçok kişi, Irak'a dair hiçbir fikre sahip değil ve bırakın bisikletle, uçakla bile gidilmesi zor bir ülke olduğunu düşünüyorlar. Dışarıdaki arkadaşlarıma hep savaşla andıkları ve bildikleri Irak'ın diğer hayat dolu yüzünü anlatma gayesindeyim. Arkadaşlarıma Irak'ta hayatın ve kültürün olduğu, her şeye rağmen insanların gelişme ve yenilikten yana olduğunu göstermek istiyorum. Memleketimin uygarlığın beşiği Babil olması bana ayrıca onur veriyor. Avrupa'da bazıları Babil'in tarihi bir eser bakiyesinden ibaret olduğunu ve bir şehir olmadığını sanıyorlar."

Çevreye olan ilgisini de anlatan Ahmet, "Irak'ta çevreye olan ilgisizlik dolayısıyla kuraklık var ve binlerce ağaç yok edildi. Hurma ağacıyla bilinen Irak, malesef artık öyle değil." ifadelerini kullandı.

Iraklı genç bisikletçi Fazıl Ahmet, Almanya'da lise eğitimini tamamladığını ve üniversite için ABD veya Avrupa'yı seçeceğini kaydetti.

Iraklı genç, Almanya'dan memleketine bisikletiyle geldi
Iraklı genç, Almanya'dan memleketine bisikletiyle geldi
Iraklı genç, Almanya'dan memleketine bisikletiyle geldi
Iraklı genç, Almanya'dan memleketine bisikletiyle geldi

Fazıl Ahmet, Almanya, Konya, Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iraklı genç, Almanya'dan memleketine bisikletiyle geldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dağlık Karabağ'da mağlubiyeti kabul eden Paşinyan saklandı: Sokağa çıkamaz, linç edileceği ortada Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Her gün aynı yere gözünü dikiyor: Mazgalı izleyen köpek, vatandaşın ilgi odağı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Motosikletin çarpması sonucu metrelerce fırlayan kadının son görüntüleri ortaya çıktı İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan
Mide bulandıran görüntüler! Hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler Mide bulandıran görüntüler! Hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler         
10:37
Çaykur Rizespor'un forveti Loic Remy, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu Çaykur Rizespor'un forveti Loic Remy, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu         
10:26
İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi         
10:05
Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı         
09:55
Tehlikeli yolculuk! Tutunduğu kamyonetten düştü, başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu Tehlikeli yolculuk! Tutunduğu kamyonetten düştü, başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu         
09:31
Eşine şiddet uyguladığı ileri sürülen Ferman Toprak'tan pişkin savunma: Karı koca arasında olur Eşine şiddet uyguladığı ileri sürülen Ferman Toprak'tan pişkin savunma: Karı koca arasında olur         
08:52
Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'ı ailesiyle tanıştırdı         
08:37
Devlet desteği hayatını değiştirdi, köy kadınlarına örnek oldu Devlet desteği hayatını değiştirdi, köy kadınlarına örnek oldu         
08:15
Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı         
07:27
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Yapılandırma teklifi TBMM'den geçti! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek Yapılandırma teklifi TBMM'den geçti! Vergi ve SGK prim borçları 18 taksitle ödenebilecek         
23:53
Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı         
22:22
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı         
20:29
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 11:05:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Iraklı genç, Almanya'dan memleketine bisikletiyle geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei