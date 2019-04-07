Iraklı Genç, Bıçakladığı Kız Kardeşini Öldürdü, Anne-babasını Yaraladı
1 saat önce
NİĞDE'de, Iraklı Yahya Muhammet Berzo (29), kız kardeşi Nur Muhammet Berzo'yu bıçaklayarak öldürdü, anne ve babasını ise yaraladı.
NİĞDE'de, Iraklı Yahya Muhammet Berzo (29), kız kardeşi Nur Muhammet Berzo'yu bıçaklayarak öldürdü, anne ve babasını ise yaraladı.
Olay, gece saatlerinde Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Iraklı aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yahya Muhammet Berzo, babası Muhammet Berzo, annesi Fahriye Gamber ve kız kardeşi Nur Muhammet Berzo'yu bıçakladı, kendisi de çıkan arbedede yaralandı. Sesleri duyan komşuların ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nur Muhammet Berzo'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı anne-baba ve şüpheli Yahya Muhammet Berzo ise ambulanslarla Niğde
Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden anne Fahriye Gamber'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Soruşturma sürüyor.
- Niğde
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:01 Kaynak: DHA
Survivor 2017'nin Yarışmacısı Berna Keklikler Gizli Numaradan Ölüm Tehdidi Aldı
Kış Uykusundan Uyanan Bozayı, Yavrusuyla İlçe Merkezine İndi
Kış Uykusundan Uyanan Bozayı, Yavrusunu İlçe Turuna Çıkardı
Aç Ayılar Uykudan Uyanır Uyanmaz İlçe Merkezine İndi