Iraklı genç kızın katil zanlısı ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak - Son Dakika

Eskişehir'de Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un 6 ay önce kaybolmasıyla ilgili katil zanlısının ağırlaştırılmış müebbet, diğer 4 sanığın 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianame kabul edildi.

İddianamede, tutuklanan cinayet sanığı Amjed M.M. hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse, ona yardım ettikleri iddiasıyla tutuklanan kardeşi Asaad M.M. ve arkadaşı Ammeer M.M. ile tutuksuz sanıklar Sarhan S.A. ve Hasan A.A'nın ise "suçluyu kayırma" iddiasıyla 5 yıla kadar hapse mahkum edilmesi talebinde bulunuldu.

Sally'nin kaybolduğu gün evine geldikten bir süre sonra çıktığını ve bir daha kendisini görmediğini ileri süren sanık Amjed M.M'nin hırdavatçıdan balta ile daha sonra testere, başka iş yerinden ise 24 metre naylon poşet aldığı, aynı gece sık sık farklı kıyafetlerle çöp atmaya çıktığı iddianamede yer aldı.

Amjed M.M. iddianameye yansıyan savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben hayvanlara mama veriyorum, ekmek gibi bazı yemekleri kendim çöpe bırakıyorum. Balta ve testereyi evde kurbandan kalan etleri kesmek için aldım. Sally Ali Challab Al-Abbood'u ben öldürmedim." ifadelerini kullandı.

Öldürüldüğü düşünülen ancak cesedi henüz bulunamayan genç kızın kan izlerinin sanık Amjed M.M'nin evindeki iki bıçakta, yatak odasındaki halıda, oturma odasındaki gardrop üzerindeki testerede, evdeki tornavida, pense ile çekiçte tespit edildiği bilgisine iddianamede de yer verildi.

İddianamede, ikilinin zaman zaman kentteki bazı kafelerde görüştüğü, genç kızın arkadaşlığı sürdürme konusunda isteksiz davrandığı, olaydan yaklaşık bir hafta önce yapılan doğum günü kutlamasında Sally'nin başka bir kişiye ilgi gösterdiği, bu durumu gören sanığın kıskançlık yaşadığı, Amjed M.M. ile Sally'nin olay günü sabah saatlerinde buluşmak için telefonla yazıştıkları kaydedildi. Söz konusu evde Sally'nin çığlıklarının komşular tarafından duyulduğu belirtilen iddianamede, o gün yaşananla ilgili detaylar da aktarıldı.

Davanın görülmesine Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde mayıs ayında başlanacak.

Olay

Eskişehir'de 2 Eylül 2021'den itibaren haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un (19) kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, yurt dışına kaçmaya çalışan Amjed M.M. Kırklareli'nde, ona yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen kardeşi Asaad M.M. ve arkadaşı Ammeer M.M. ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandıklarını evlerde yakalanmış, ardından tutuklanmıştı.

Polis ekipleri, yaklaşık 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip çok sayıda kişinin ifadesine başvurmuştu. Kent merkezindeki kanalizasyon, metruk binalar, park ve bahçelerin yanı sıra Porsuk Çayı ile kent çöplüğünde yapılan aramalardan herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.