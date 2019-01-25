Iraklı Genç Yetenek Afyonkarahisar'ı Temsil Edecek

2014 yılında Afyonkarahisar'a Irak'tan gelen ve kısa sürede Türkçeyi öğrenip opera ve şan dersleri almaya başlayan Isam Albasri, şimdi Iraklı hocasıyla beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 'Sahne Sırası Sende' yarışmasında Afyonkarahisar'ı temsil etmeye hazırlanıyor.

2014 yılında Afyonkarahisar'a Irak'tan gelen ve kısa sürede Türkçeyi öğrenip opera ve şan dersleri almaya başlayan Isam Albasri, şimdi Iraklı hocasıyla beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 'Sahne Sırası Sende' yarışmasında Afyonkarahisar'ı temsil etmeye hazırlanıyor.



2014 yılında Irak'ta yaşadığı sıkıntılardan dolayı ailesiyle birlikte Afyonkarahisar'a gelen Isam Albasri, Türkçe öğrenmek için Gençlik Merkezi'nde eğitimlere katılmaya başladı. Bir yıl içerisinde kendi geliştirmeyi başaran 28 yaşındaki Albasri, daha sonra da müziğe ilgisi olduğunu fark etti. Gençlik Merkezi'nde faaliyetlerini sürdüren Müzik Atölyelerinde şan ve opera derslerine katılan Albasri, okuduğu şarkılarla herkesin dikkatini çekti. Elbasri, şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenleyeceği, 'Sahne Sırası Sende' yarışmasına hazırlanıyor.



HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUM



Hayallerini gerçekleştirmek için Irak'tan Türkiye'ye geldiğini belirten Isam Albasri, kendisine Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Ertürk ve kurumda çalışan personellerin destek olduğunu söyledi. Albasri şöyle konuştu;



"Türkiye hayallerimi gerçekleştireceğim ender ülkelerden biridir. Çünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ensar bir kişiliğe sahip. Türkiye'ye geldim ilk hafta gençlik merkeziyle tanıştım. Çalışanlar, liderler ve müdür bey bana çok yardımcı oldu. Gençlik Merkezi'nde Türkçe öğrendim. Daha sonra müzik eğitimi aldım. Bu sayede hayallerime emin adımlarla yürüyorum. Şimdi yarışmaya hazırlanmaya başladım. Çok çalışıyoruz hocamla. Gençlik Merkezi de destek veriyor bana. İnşallah birinci olabilirim. Bizim için yarışmaya katılmakta yeter. O kadar güzel bir yarışmada olmak benim için büyük mutluluktur."



İSAM GELECEKTE GÜZEL BİR MÜZİSYEN OLACAK



Gençlik Merkezi'nde gönüllü Eğitmen Müzik Eğitmeni Saud Abdul Azeez Hressan da, Isam Albasri'nin gelecekte iyi bir sanatçı olacağını belirterek; "İsam Elbasri ile Gençlik Merkezi'nde tanıştım. Sesini duydum, çok güzel bir sese sahip. Ben ona müziği öğretmek istedim. Notalar, harfler ve şarkılar ona müzikle ilgili her şeyi öğretiyorum. Isam gelecekte güzel bir müzisyen olacak" dedi.



TÜRKİYE DERECESİ BEKLİYORUZ



Gençlik Merkezi'nde tüm gençlere olduğu gibi İsaml Albasri'ye de destek verdiklerini ifade eden Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Ertürk de; "Türkiye genelinde 300'ün üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı gençlik merkezlerimizde Afyonkarahisar'da bulunan 4 gençlik merkezimizde biz gençlerimize dokunmaya çalışıyoruz. Biz gençlerimize güveniyoruz. İnanıyoruz ki onlar bizim geleceğimiz. Onların hem milli hem manevi hem de zihinsel yönde gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla sosyal, kültürel, sportif olmak üzere onlarca etkinlik yapıyoruz. Hafta içi ve hafta sonu dahil olmak üzere 7 gün boyunca hizmet veriyoruz. Biz tüm gençlerimizi ücretsiz olan merkezimize bekliyoruz. Gençlerimize biz dokunmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda yapılacak 'Sahne Sırası Sende' yarışmasına gençlerimizi hazırlıyoruz. İl birinciliği, il birinciliğinden sonra Türkiye finali olacak. Afyonkarahisar ilini temsil edecek Türkiye derecesi hedeflediğimiz İsam Albasri kardeşimize güveniyoruz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

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