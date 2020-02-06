Iraklı gencin cep telefonunu gasbeden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iraklı gencin cep telefonunu gasbeden 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Iraklı gencin cep telefonunu gasbeden 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

ADAPAZARI'nda, Irak uyruklu bir gencin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

Iraklı gencin cep telefonunu gasbeden 3 kişi tutuklandı, System.String[]

ADAPAZARI'nda, Irak uyruklu bir gencin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi Bankalar Caddesi'nde dün, yolda yürüyen 15 yaşındaki Irak uyruklu Y.M.'nin cep telefonu 4 kişi tarafından gasbedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Y.M.'nin cep telefonunu gasbeden kişilerin 45 suç kaydı bulunan M.A.B. (15), 18 suç kaydı bulunan F.G.H. (17), 18 suç kaydı bulunan D.C.P. (16) ve 12 suç kaydı bulunan S.S.(20) olduğunu tespit etti. Bekçiler, 4 kişiyi Kentpark içerisinde yakaladı. Y.M.'ye ait telefon da ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G.H., D.C.P. ve S.S. tutuklandı, M.A.B ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Cumhuriyet Mahallesi, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:45 Kaynak: DHA
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