Son Dakika Haberleri: "Iraklı gençlerin sorunlarının çözümü için proje üretiyoruz" (2)
Son Dakika Güncel 'Iraklı gençlerin sorunlarının çözümü için proje üretiyoruz' (2)

"Iraklı gençlerin sorunlarının çözümü için proje üretiyoruz" (2)

3 dakika önce

Irak Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed el-Ubeydi, temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkiye'ye, Türkiye-Irak arasında kültür, eğitim ve spor alanlarında yapılacak çalışmalar, ülkedeki son gelişmeler ve İslam dünyası gençleri arasında diyaloğun artırılmasına ilişkin AA muhabirine...

Irak Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Ahmed el-Ubeydi, temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkiye'ye, Türkiye-Irak arasında kültür, eğitim ve spor alanlarında yapılacak çalışmalar, ülkedeki son gelişmeler ve İslam dünyası gençleri arasında diyaloğun artırılmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:11 Kaynak: AA
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