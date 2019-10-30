"Iraklı gençlerin sorunlarının çözümü için proje üretiyoruz" (2)
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Irak Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed el-Ubeydi, temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkiye'ye, Türkiye-Irak arasında kültür, eğitim ve spor alanlarında yapılacak çalışmalar, ülkedeki son gelişmeler ve İslam dünyası gençleri arasında diyaloğun artırılmasına ilişkin AA muhabirine...
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:11 Kaynak: AA
Irak Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Ahmed el-Ubeydi, temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkiye'ye, Türkiye-Irak arasında kültür, eğitim ve spor alanlarında yapılacak çalışmalar, ülkedeki son gelişmeler ve İslam dünyası gençleri arasında diyaloğun artırılmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
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