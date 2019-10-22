Iraklı general terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında öldü

Irak yönetimi, 2017 yılında DEAŞ'ı tamamen yendiğini açıklasa da örgüt zaman zaman ülkenin farklı yerlerinde güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılarda bulunuyor.

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"Teröristin de terörün de başı nasıl ezilir çok iyi biliriz"