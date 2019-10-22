Son Dakika Haberleri: Iraklı general terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında öldü
Son Dakika Güncel Iraklı general terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında öldü

Iraklı general terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında öldü

1 saat önce

Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın güvenlik güçlerini hedef alan saldırısında bir general hayatını kaybetti.

Iraklı general terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında öldü, System.String[]

Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın güvenlik güçlerini hedef alan saldırısında bir general hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Yasin el-Yasiri, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada DEAŞ'ın Salahaddin vilayetine bağlı Samarra bölgesinde güvenlik güçlerine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Yasiri, saldırıda Polis Teşkilatı 4'üncü Tugay Komutanı General Ali el-Lami'nin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Irak yönetimi, 2017 yılında DEAŞ'ı tamamen yendiğini açıklasa da örgüt zaman zaman ülkenin farklı yerlerinde güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılarda bulunuyor.

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:56 Kaynak: AA
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