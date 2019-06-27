Son Dakika Haberleri: Iraklı göçmenlerin kampında yangın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Iraklı göçmenlerin kampında yangın

1 saat önce

Irak'ın Duhok kentinde Musul göçmenlerinin barındığı kampta yangın çıktı.

Iraklı göçmenlerin kampında yangın, System.String[]
Irak'ın Duhok kentinde Musul göçmenlerinin barındığı kampta yangın çıktı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Duhok kentinde yer alan ve Musul'dan kaçan Yezidi göçmenlerin barındığı çadır kentte bugün yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın 15 çadırla 2 aracın yanmasına neden oldu.

Sivil Savunma Müdürlüğü, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın Musul'a girmesinin ardından kaçan Yezidilerin kaldığı kampta çıkan yangının sadece maddi hasara yol açtığını ve can kaybına neden olmadığını söyledi.

Yangın kontrol altına alınırken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Özellikle hava sıcaklığının artmasından sonra Irak'ın birçok yerinde her gün yangın çıkıyor. Yetkililer yangınların kısa devre, kaza, sigara izmariti ve sabotaj sonucu çıktığını söylüyor. - ERBİL
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:47 Kaynak: İHA
Irak, Duhok, Musul, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zonguldak'ta hastanede iğrenç olay! Hasta refakatçiye cinsel saldırıda bulundu Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden denize düşen Filistinli turist öldü Hırsızlık zanlısı kadın böyle isyan etti: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı "Uslanmayan sürücü"nün aracı annesine teslim edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:55:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iraklı göçmenlerin kampında yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]