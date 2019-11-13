Son Dakika Haberleri: Iraklı göstericiler Tahrir Meydanı'nda futbol oynadı
Son Dakika Güncel Iraklı göstericiler Tahrir Meydanı'nda futbol oynadı - Son Dakika

Iraklı göstericiler Tahrir Meydanı'nda futbol oynadı

7 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler aralıksız devam ediyor.

Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler aralıksız devam ediyor. Başkent Bağdat'ta Tahrir Meydanı yakınlarındaki El-Reşid caddesinde toplanan Iraklı göstericiler futbol oynadı.

Iraklı göstericiler Tahrir Meydanı'nda futbol oynadı

Tahrir Meydanı, Bağdat, Futbol, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:15 Kaynak: AA
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