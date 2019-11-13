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Iraklı göstericiler Tahrir Meydanı'nda futbol oynadı
7 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler aralıksız devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:15 Kaynak: AA
Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler aralıksız devam ediyor. Başkent Bağdat'ta Tahrir Meydanı yakınlarındaki El-Reşid caddesinde toplanan Iraklı göstericiler futbol oynadı.
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