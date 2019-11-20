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Iraklı göstericiler Tahrir Meydanı'nda sabahlıyor
6 saat önce
Irak'ta 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:18 Kaynak: AA
Irak'ta 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Iraklı göstericiler başkent Bağdat'ın merkezinde yer alan Tahrir Meydanı'nda sabahladı. Meydanda kalan göstericiler için ekmek, çorba ve içecek dağıtıldı. Iraklı göstericiler meydanda kurulan bir mangalın başında ısındı.
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