Son Dakika Haberleri: Iraklı göstericiler Tahrir Meydanı'nda sabahlıyor
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Iraklı göstericiler Tahrir Meydanı'nda sabahlıyor

6 saat önce

Irak'ta 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor.

Irak'ta 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Iraklı göstericiler başkent Bağdat'ın merkezinde yer alan Tahrir Meydanı'nda sabahladı. Meydanda kalan göstericiler için ekmek, çorba ve içecek dağıtıldı. Iraklı göstericiler meydanda kurulan bir mangalın başında ısındı.

Iraklı göstericiler Tahrir Meydanı'nda sabahlıyor

Tahrir Meydanı, Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:18 Kaynak: AA
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